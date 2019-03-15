Жительницы Ульяновской области смогут получить "паспорта здоровья"

УЛЬЯНОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Проект "Молодость и здоровье женщины - в одном окне" по комплексному обследованию состояния здоровья женщин будет реализован в Ульяновской области в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщила ТАСС в кулуарах III Международного форума деловых женщин советник губернатора региона Ольга Желтова.

"Проект "Молодость и здоровье женщины - в одном окне" напрямую вписывается в национальный проект "Демография", потому что как раз акцент сделан на то, чтобы увеличить количество рождений ребятишек и снижение негативных проявлений в ряде семей. Мы не только расскажем об этом проекте, но окажем конкретную помощь женщинам", - сказала собеседница агентства.

Программа создана для сохранения здоровья женщины в любом возрасте и подразумевает, кроме непосредственно лечения, ряд профилактических мер, комплексный подход к решению проблем. Каждая обратившаяся к специалистам женщина получит "паспорт здоровья" с рекомендациями врачей по сохранению и улучшению своего самочувствия.

Желтова добавила, что проект будет реализован на территории каждого муниципалитета Ульяновской области. Первое муниципальное образование, с которого он начнется, - это Старомайнский район. "У нас с 20 марта по 22 марта пройдет обучение женщин, которые хотят открыть свое дело. Сначала будет обучение, а потом форум, в рамках которого ответим на вопросы всех женщин, уже сейчас проводится глобальная предварительная работа, собираются проблемные вопросы", - уточнила она.

По словам советника губернатора, работа по сохранению женского здоровья будет "вписана" в другой региональный проект - "Академия женского бизнеса". "Будут даны рекомендации, как создать свой бизнес, как организовать эту работу, но и, конечно, будет обращено внимание на здоровье, на благополучие, на то, как избежать родительских конфликтов. Это очень важно, потому что мы все заинтересованы, чтобы у нас в Ульяновской области было больше здоровых, счастливых семей, было больше рожденных детей", - отметила она.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019 - 2024 гг., включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.