В Кировской области в 2019 году появится гериатрический центр

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Региональный гериатрический центр создадут в Кировской области в 2019 году в регионе в рамках нацпроекта "Демография" с целью повышения качества жизни граждан старшего возраста. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Гериатрия специализируется на лечении и профилактике болезней пожилых людей, а также на повышении качества и увеличении продолжительности их жизни. Создание гериатрических центров и специальных гериатрических служб является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография".

"Региональный гериатрический центр будет организован до 1 мая 2019 года на базе Кировского областного госпиталя для ветеранов войн как его структурное подразделение. Он будет представлять собой медицинское учреждение третьего уровня и курировать работу всех гериатрических кабинетов региона для системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", - сказал министр.

Он напомнил, что гериатрическая служба Кировской области появилась в 2017 году. Сейчас в области работают 14 гериатрических кабинетов, больницы предоставили 70 соответствующих мест. "В рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Старшее поколение" в период 2019 - 2021 годов будет организовано обучение не менее 175 врачей и 80 медицинских сестер первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной помощи и медицинской реабилитации", - отметил глава регионального ведомства.

По словам министра, к 2024 году в Кировской области профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, планируется охватить 70% населения старших возрастных групп. "При этом доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, должна составить не менее 90%", - уточнил Черняев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019 - 2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт норма жизни".