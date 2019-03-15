Архангельская область в два раза снизит число опасных участков на дорогах

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Число мест концентрации ДТП на дорогах Архангельской области к 2024 году планируется уменьшить в два раза в ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Места концентрации ДТП - участки дорог, где происходит три и более ДТП с погибшими или тяжело пострадавшими в течение года.

"В Архангельской области 29 мест концентрации ДТП по статистике 2017 года: на дорогах федерального значения шесть мест концентрации, одно - на региональных, 22 - на дорогах местного значения. К концу [2024 года] мест концентрации ДТП должно быть 14", - сказал Алсуфьев.

Планируется, что такие участки дороги будут дополнительно оборудоваться. "Это мероприятия, которые будут касаться дополнительных искусственных дорожных неровностей, барьерных ограждений, разделения полос движения, пешеходных переходов", - отметил председатель правительства региона.

До 2024 года в регионе будет установлено около 40 стационарных камер видеофиксации нарушений. "Мы планируем довести до 80 единиц количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации, сейчас у нас 41 комплекс работает. Это повышает безопасность дорожного движения, мы реально видим соблюдение скоростного режима и снижение аварийности", - сказал журналистам министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.