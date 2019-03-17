В финале "Золотой шайбы" в Перми сыграют более тысячи юных хоккеистов

ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. Более тысячи юных спортсменов в возрасте 10-12 лет приехали в Пермь на финал всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба", за главный кубок будут бороться команды из 62 регионов страны, сообщил в воскресенье ТАСС член правления Всероссийского клуба юных хоккеистов им. А. В. Тарасова "Золотая шайба", президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

"Это очень важное мероприятие для города, края, со всей страны приехали лучшие спортсмены - дети 10-12 лет, 1316 спортсменов приехали к нам из 62 регионов, от Калининграда до Сахалина, чтобы выявить здесь лучшего", - сказал он.

Все участники разбиты на 16 групп, в каждой по четыре команды, 16 победителей выйдут в плей-офф и разыграют кубок, а все остальные сыграют в утешительном турнире за места с 17-го по 62-е. Соревнования юных хоккеистов принимают четыре ледовые площадки Перми и края - "Молот", "Победа", спорткомплекс имени Сухарева и "Ледовый" в городе Краснокамск. Чикунов рассказал, что 20 марта в Пермь на встречу с участниками турнира приедет советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Мышкин, который начинал путь в профессиональный хоккей с "Золотой шайбы". Встречу проведет еще один советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Блинов.

Президент клуба "Золотая шайба" Алексей Тарасов в беседе с журналистами рассказал, что Пермь впервые принимает "Золотую шайбу". "Стараемся географию расширять, чтобы всю необъятную нашу родину обхватить, в этот раз в Перми, здесь неравнодушное хоккейное сообщество, город и край. То, что я видел здесь на открытии во дворце, - это очень здорово, не только для наших ребят, которые играют в хоккей, а для всех парней, девчонок, которые могут узнать, что есть такая игра, к этому приобщиться", - поделился Тарасов.

Хорошие условия для проведения турнира в Перми отметил и Михаил Дегтярев, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который приехал в Пермь на открытие "Золотой шайбы". Журналистам он рассказал, что подобные массовые соревнования помогают пробудить интерес подрастающего поколения к регулярному занятию спортом и физкультурой, а это одна из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни", созданного в рамках нацпроекта "Демография". "Президент нам всем предписал к 2024 году довести количество занимающихся спортом и физкультурой регулярно до 55%, без смещения фокуса внимания в сторону детско- юношеского массового спорта эту задачу мы не выполним. Чемпионы рождаются не в огромных дворцах, а в небольших физкультурно-спортивных кружках по месту жительства, малые формы будем развивать", - сказал Дегтярев.

О турнире и нацпроекте

Финал соревнований "Золотая шайба" пройдет в Перми с 17 по 23 марта. По результатам игр определят лучшую команду страны по итогам сезона 2018-2019 годов, победитель получит главный трофей.

Как рассказал ТАСС тренер хоккейной команды "Каскад" из Архангельска Юрий Аниськин, его подопечные готовились к финалу "Золотой шайбы" несколько месяцев, проходили несколько этапов в своем регионе. "Готовились серьезно, участвовали предварительно на турнирах у себя в регионе, мы уже не первый раз участвуем в этих соревнованиях, были пятые до этого, хотим выше подняться. На этих соревнованиях ребята получают игровой опыт, все-таки здесь собираются команды со всей России, конечно, это престижно", - рассказал Аниськин.

Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов, в настоящее время президентом этого клуба стал его внук Алексей Тарасов. Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на три возрастные группы, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, третий, финальный этап, проводится среди команд-победительниц. В "Золотой шайбе" принимают участие только дворовые команды. В разное время в турнире "Золотая шайба" участвовали ныне прославленные хоккеисты Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года. Целью федерального проекта "Спорт - норма жизни", как говорится в его паспорте, является доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Среди детей и молодежи этот показатель должен составлять не менее 82%. Власти планируют достичь этого через активизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде.