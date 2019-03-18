В Якутске откроют четыре лаборатории по сквозным технологиям в цифровой экономике

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Лаборатории сквозных технологий для развития цифровой экономики откроют в Якутии в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили ТАСС в понедельник в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.

"В IT-парке Якутска в скором времени откроется четыре лаборатории по изучению и внедрению сквозных технологий, указанных в программе "Цифровая экономика Российской Федерации". В частности, планируется открытие лабораторий по большим данным, нейротехнологиям и искусственному интеллекту, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности. Региональные власти намерены создать к 2030 году в сфере IT до 10 тыс. рабочих мест, а также вырастить в республике собственного "IT-единорога" - компании с капитализацией в $1 млрд", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что в Якутии активно развивается IT- отрасль. В региональном IT-парке работает 39 компаний. "К 2024 количество резидентов должно вырасти до ста", - отметили в министерстве.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.