Финал олимпиады НТИ собрал старшеклассников из 14 регионов

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Финал олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) открылся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Соревнования объединили старшеклассников из 14 регионов России, им предстоит несколько дней решать задачи в области нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и водных робототехнических систем, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия финала олимпиады.

Финальные этапы олимпиады НТИ начались 6 марта и продлятся до 14 апреля 2019 года, соревнования проходят в 10 городах России более чем на 10 площадках, где команды решают практические задачи, используя реальное оборудование. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

"Это самая масштабная олимпиада в России и самая технологичная. Мы создавали эту олимпиаду для того, чтобы люди, которые сейчас учатся в школе, могли создавать будущее своими руками и верили, что будущее рукотворно. <...> Я уверен, что здесь собрались люди, которые еще нас удивят",- сказал на церемонии открытия проректор по развитию ДВФУ, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Как рассказали ТАСС старшеклассники, в ближайшие несколько дней они рассчитывают набраться нового опыта, приобрести новые знакомства и получить в качестве приза обещанные победителям 100 баллов на ЕГЭ по соответствующим предметам.

"Для меня это новый профиль, поэтому здесь я хочу получить опыт, познакомиться с направлением водных робототехнических систем",- рассказала ТАСС одиннадцатиклассница из Новосибирска Екатерина Григорьева, которая участвует в олимпиаде по направлению "водные робототехнические системы". Похожее мнение высказал старшеклассник из Красноярска Сергей Кияненко. Он рассказал ТАСС, что на олимпиаде хотел бы перенять опыт у других участников и найти новые конструкторские решения.

Победители, которых назовут 22 марта, получат 100 баллов ЕГЭ по биологии, информатике, математике или физике, а также бонусы при поступлении в вузы. Все три профиля, которые включает олимпиада в ДВФУ, вошли в перечень Российского совета олимпиад школьников.

Об олимпиаде

Олимпиада НТИ в ДВФУ включает три направления: "Нейротехнологии", "Виртуальная и дополненная реальность" и "Водные робототехнические системы". Участникам профиля "Виртуальная и дополненная реальность" предстоит разработать тематические приложения с дополненной реальностью, используя собственные трехмерные модели и систему распознавания объектов в реальном времени. Школьники, которых интересуют водные робототехнические системы, соберут подводных роботов и разработают систему гидроакустической связи для общения их робота с эталонным. Юные нейротехнологи спроектируют системы, которые будут следить за водителем, чтобы не пропустить первые признаки засыпания и разбудить его, не дав попасть в аварию.

Олимпиада НТИ проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями начиная с 2015 года. Суперфинал пройдет на "Острове 10-22" в Москве с 10 по 22 июля 2019 года, в нем должны принять участие 120 человек в возрасте от 14 до 20 лет.

О нацпроекте

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Он состоит из трех федеральных проектов - "Развитие научной и научно- производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок". В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Россия, согласно нацпроекту "Наука", в 2024 году должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.