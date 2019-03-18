Переобучение граждан предпенсионного возраста началось в 45 регионах

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Практическая реализация программ по переобучению граждан предпенсионного возраста началась в 45 субъектах РФ, до конца марта в работу включаться оставшиеся регионы. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Сейчас это порядка 2,5 тыс. человек. Напомню, что годовой объем программы 75 тыс. человек. Причем это деньги, которые идут в регионы. Они в регионах уже все-таки находятся. И соответственно регионы уже организовывают эти программы. Почти 45 регионов приступили к практической реализации программ, где-то проходят еще конкурсы, где-то заключаются договоры, эта работа в субъектах организована", - сказал он.

Топилин отметил, что наиболее активно работают республики Башкирия, Татарстан, Рязанская область, Ставропольский край. "Мы исходим из того, что до конца этого месяца все регионы уже начнут практические действия", - добавил министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.