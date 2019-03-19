ЯКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Более 3,3 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта "Культура" в Якутии до 2024 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый заместитель министра культуры и духовного развития региона Владислав Левочкин.

"С 2019 по 2024 годы предусмотрено 3 млрд 306 млн рублей. Федеральное финансирование составит 512 млн рублей, региональный бюджет - 1 млрд 663 млн рублей, внебюджетные средства - 1 млрд 130 млн рублей", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что параметры регионального проекта будут "подвергаться корректировке в сторону увеличения, в том числе в части федерального софинансирования". В частности, в 2019 году Якутия дополнительно получит 75 фортепиано для детских школ искусств за счет федеральной программы, что "пока не отражено в паспорте проекта".

Левочкин также добавил, что предполагается участие государственных учреждений культуры и некоммерческих организаций в федеральных конкурсах на финансирование своих мероприятий, в том числе по оснащению оборудованием.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.