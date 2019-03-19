Патрушев: близость ДФО к Китаю позволит увеличить экспорт агропродукции

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Сельскохозяйственная продукция регионов Дальнего Востока имеет большие экспортные перспективы на рынке Китая, уверен министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Нам надо кратно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Огромное значение имеет ДФО в свете этого поручения. Стратегическое расположение округа, его близость к китайским партнерам открывает большое количество экспортных возможностей", - сказал Патрушев во вторник, открывая во Владивостоке совещание по развитию сельского хозяйства в регионах Дальневосточного федерального округа.

Он отметил, что рост сельскохозяйственного экспорта - одно из мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.