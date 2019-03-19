Патрушев считает, что растениеводство и рыбная отрасль помогут развить экспорт в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Развитие растениеводства и рыбной промышленности помогут реализовать экспортные перспективы регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение высказал журналистам во вторник министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, комментируя итоги состоявшего во Владивостоке совещания по развитию сельского хозяйства в регионах ДФО.

"Нам, как федеральному ведомству, надо работать для открытия рынков Азиатско-Тихоокеанского региона для поставки той продукции, которая здесь [в регионах ДФО] будет произведена. Но экспортный потенциал ДФО огромен, будем вводить в эксплуатацию залежные земли, развивать рыбную промышленность. Это будет способствовать выполнению задач, которые поставлены", - сказал Патрушев.

По его словам, на развитие сельского хозяйства регионы ДФО получат деньги в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "У нас есть 406 млрд рублей на реализацию экспортного проекта, часть этих денег будет направлена на поддержку дальневосточных регионов, чтобы они могли полностью реализовать свой экспортный потенциал", - отметил министр.

По данным ФТС России, экспорт продукции агро-промышленного комплекса из Дальневосточного федерального округа за 2018 год составил $3784,7 млн (2 899,3 тыс. т), что на 30,5% больше показателя за 2017 год в стоимостном выражении ($2900,7 млн) и на 34,1% - в натуральном (2 161,5 тыс. т).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.