УФАС по Новосибирской области приостановило конкурс на ремонт дорог в рамках нацпроекта

НОВОСИБИРСК, 19 марта./ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс по определению подрядчика в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные дороги", входящего в одноименный национальный проект, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель Новосибирского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Сергей Гаврилов.

Ранее муниципальное учреждение "Управление дорожного строительства" объявило пять конкурсов на ремонт дорог по проекту "Безопасные и качественные дороги". Общая стоимость контрактов составила более 682,7 млн рублей.

"В рамках закона о торгах, любое лицо, которое увидело нарушение, вправе подать жалобу в антимонопольный орган, и мы должны ее в течение 5 дней рассмотреть. Мы, естественно, останавливаем всю процедуру торгов, проводим внеплановую проверку даже того, что не является предметом жалобы, мы обязаны это делать. Жалоба при этом рассматривается комиссионно. На прошлой неделе к нам поступило восемь жалоб по "Новосибирскавтодору" и от двух компаний, которые участвуют в конкурсе", - сообщил Гаврилов.

По его словам, жалобы будут рассмотрены специально созданной комиссией. В результате рассмотрения жалоб может быть принято решение об отмене конкурса, внесению изменений в документацию, приостановлении или признании недействительными торгов. "Это зависит от стадии. В данном случае сейчас идет формирование документации, наверное [пожаловавшиеся] считают, что есть какие-то незаконные требования", - отметил Гаврилов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.