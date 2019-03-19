Кинозалы и передвижные клубы появятся в сельских районах Новосибирской области до 2024 г.

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Стационарные кинозалы и передвижные клубы на базе автомобилей появятся в Новосибирской области к 2024 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил во вторник журналистам министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

"Мы собираемся приобретать 18 клубных автомобилей, <…> так как невозможно во всех селах, особенно удаленных, построить небольшие дома культуры - есть села, где живут 20-30 человек. Поэтому будем приобретать клубные автомобили на хорошей базе - "КамАЗ", - рассказал министр, пояснив, что автоклубы получат Маслянинский, Чановский, Мошковский, Чулымский, Северный, Куйбышевский районы области.

Решетников пояснил, что 18 автомобилей появятся до 2024 года, в 2019 году власти приобретут шесть автомобилей. С их помощью районные учреждения культуры смогут проводить в отдаленных селах концерты и организовать библиотечное обслуживание, развлекательные площадки для детей. В автомобиле будут находиться сцена-трансформер, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Такие автомобили позволят жителям отдаленных сел не чувствовать себя изолированными.

В тех селах, где есть возможность установить стационарные дома культуры, до 2024 года появятся 11 таких заведений. В 2019 году построят первый из них - модульный Дом культуры в селе Шадрино Искитимского района на 100 посадочных мест. "Также планируем открыть 18 кинозалов. Самая главная наша задача - чтобы у нас современный кинозал был в каждом районе области, сейчас уже открыто 12 кинозалов", - сказал Решетников.

В Новосибирской области на реализацию национального проекта "Культура" до 2024 года планируется направить 1,559 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. По итогам реализации нацпроекта к концу 2024 года количество посещений организаций культуры в регионе должно возрасти на 15%, а число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - в пять раз. Запланированы создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих кадров, грантовая поддержка любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов.