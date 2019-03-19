В Ульяновской области разработают законопроект об особом статусе учителей

УЛЬЯНОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Рабочая группа при правительстве Ульяновской области приступила к разработке проекта регионального закона "О статусе педагога", который направлен на поддержку учителей. Об этом сообщила во вторник министр образования и науки региона Наталья Семенова на встрече с педагогами-лауреатами областного этапа конкурса "Учитель года-2019".

Поддержка педагогов является частью проекта "Учитель будущего", который входит в национальный проект "Образование".

"Мы приступили к разработке закона "О статусе педагога". Его уникальность в том, что на сегодняшний день на территории РФ подобных законов нет <…> Мы уже создали рабочую группу, в состав которой вошли представители министерства (образования и науки), юристы, представители педагогического университета, общественность", - сказала она.

По словам министра, в законе будут отражены права педагогических работников, условия обеспечения профессиональной деятельности, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры социальной поддержки. По словам Семеновой, часто встречаются примеры оскорблений учителей и ненадлежащего отношения к ним. "Больно наблюдать, как это происходит, причем обижают и ученики, и родители", - уточнила она.

Семенова добавила, что Ульяновская область изучила опыт ряда стран, где статус педагога регулируется нормативными актами.

"В Финляндии статус учителя закреплен нормативными документами и приравнен к государственному служащему <…> В Белоруссии как такового документа также нет, но белорусы пошли по утверждению медалей государственных гарантий, например "Лучший математик", "Лучший физик", медаль "За преданность школе". Эти награды влекут за собой финансовую поддержку", - поделилась она.

По словам министра, наиболее актуален и интересен для региона опыт Казахстана, где аналогичный закон еще не принят, а находится в стадии обсуждения. "Действия, унижающие честь и достоинство педагога влекут, в соответствии с проектом закона Казахстана, ответственность, которая четко прописывается данным документом <…> По сути, как у депутата есть неприкосновенность, такую же должен иметь и педагог. Как следствие, определяется особый статус труда педагога", - пояснила Семенова.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.