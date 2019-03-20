Пять центров амбулаторной помощи онкобольным откроют в Иркутской области в 2019 году

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области создадут в регионе пять центров амбулаторной помощи онкобольным в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Пациенты будут проходить в них диагностику и лечение, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 2019 году на базе пяти медицинских учреждений будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Там пациенты будут проходить диагностику и получать лечение в соответствии с назначениями онкологического диспансера", - сказали в пресс-службе.

Центры откроются в Областной больнице №2, городских больницах Саянска и Усолье-Сибирского, в Усть-Илимской городской поликлинике №2 и Аларской районной больнице. К 2020 году количество таких центров увеличится до 11.

В 2019 году также предусмотрено переоснащение медицинским оборудованием областного онкологического диспансера. На борьбу с онкологическими заболеваниями из федерального бюджета Иркутской области в этом году выделено почти 487 млн рублей. В регионе поставлена задача к 2024 году увеличить показатель выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях с сегодняшних 53% до 59% и снизить с 26,9% до 20,7% количество летальных исходов на первом году после выявления онкологического заболевания.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.