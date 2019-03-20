В Татарстане обустроят более 60 объектов в рамках проекта по формированию комфортной среды

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 60 объектов на территории Татарстана в 2019 году обустроят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

"На реализацию "Формирования комфортной городской среды" в 2019 году запланировано обустройство 62 объектов с выделением средств [в объеме] 3,273 млрд рублей", - говорится в ответе на запрос.

В министерстве отметили, что 1,273 млрд рублей от данной суммы - средства федерального бюджета, 2 млрд рублей - республиканского. Речь идет о парках, скверах, общественных пространствах, уточнили ТАСС в пресс-службе минстроя республики.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в 2016 году приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Всего на исполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется направить свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и более 7 млрд рублей из внебюджетных источников.