Власти в Приамурье сообщили, что реальные объемы ТКО сильно превышают принятые нормативы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 марта. /ТАСС/. Министерство ЖКХ Амурской области в рамках подготовительных мероприятий к переходу региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), фиксирует заметное увеличение объемов ТКО, собранных в ходе пробных выездов в села, в сравнении с установленными нормативами, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось, что Приамурье готово с 1 апреля войти в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Отсрочка от этого события на три месяца позволила региону более качественно подготовиться к введению реформы в регионе. За этот период было проведено более 10 тыс. контрольных замеров образования отходов во всех городах и районах области, они показали как совпадение, так и расхождение с нормативами. Проведена работа с регоператорами, которые взяли на себя обязанность заключить договоры с юридическими лицами, исходя не из нормативов, а из фактического наличия контейнеров у этих юридических лиц.

"Министерство ЖКХ Приамурья фиксирует заметное увеличение объемов твердых коммунальных отходов, собранных в ходе пробных выездов в села, в сравнении с установленными нормативами", - говорится в сообщении.

Реформа обращения с ТКО стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно данным национального проекта "Экология", доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году.