Три школы построят в Забайкалье по нацпроекту "Образование"

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Три школы построят в Забайкальском крае в рамках национального проекта "Образование", сообщил в четверг врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время проходящего в Чите "Прямого разговора" с жителями региона.

"По нацппроекту "Образование" финансирование в 2019-2021 годах составит 1,4 млрд рублей. [Средства пойдут] на строительство трех школ в Чите, поселке Большая Тура и селе Смоленка, создание трех детских технопарков в Чите и районах края, а также на капитальный ремонт 102 школьных спортзалов", - сказал Осипов.

Ранее сообщалось, что строительство школы в читинском микрорайоне Октябрьский начнется уже в 2019 году. Она станет первой школой, построенной в городе за постсоветский период. Стоимость школы составит более 1 млрд рублей. Планируется, что в следующем году она сможет принять свыше 1 тыс. детей.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.