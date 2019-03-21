В России до 2024 года появятся еще 24 особо охраняемые природные территории

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Двадцать четыре особо охраняемые территории (ООПТ) создадут в рамках нацпроекта в России к 2024 году, заявил в четверг первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов на конференции в Сочи.

"Не менее 24 новых ООПТ должны быть созданы до 24 года: это восемь заповедников, 13 нацпарков, три заказника, общая площадь не менее чем 5 млн га должна добавлена быть к заповедной системе страны. Сейчас их общее количество будет составлять 243 ООПТ, в том числе 235 - в ведении Минприроды", - сказал Храмов на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий в Сочи.

Он добавил, что новые особо охраняемые природные территории уже в этом году создаются в Дагестане, на Алтае, в Челябинске, в Республике Коми. ООПТ, которые создадут в рамках нацпроекта, входили в концепцию развития особо охраняемых территорий 2020. "Это давно сформированные планы, сейчас настало правильное время для их реализации. Федеральных средств бюджет выделяет до 2024 года порядка 6,3 млрд рублей с дополнительным выделением денег свыше миллиарда ежегодно на их [ООПТ] содержание", - добавил он.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Титовский добавил, что реализация нацпроекта предполагает необходимость создания новой нормативной базы. "С учетом того, что у нас 24 новых территории будут созданы, нам нужен порядок создания и расширения новых ООПТ, пока такого документа у нас нет", - сказал он.