Голикова допустила увеличение финансирования проекта "Социальная активность"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Дополнительные средства сверх предусмотренных до 2024 года 27,3 млрд рублей могут быть выделены на реализацию федерального проекта "Социальная активность", входящего в нацпроект "Образование". Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на итоговой коллегии Росмолодежи.

"Я не могу не сказать о начавшемся с 1 января 2019 года федеральном проекте "Социальная активность", который вошел в состав национального проекта "Образование". Напомню, что в рамках реализации этого проекта предполагается выделение 27,3 млрд рублей до 2024 года, и, как нам кажется, эта цифра не конечная", - сказала она.

Голикова отметила, что проект призван создать необходимые условия для развития добровольчества в России, оказать поддержку общественных инициатив и проектов, а также увеличить численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений и образовательных организаций общего, среднеспециального и высшего образования.

"К концу 2019 года этот показатель должен составить 2,8 млн человек, а к концу реализации проекта, то есть к концу 2024 года - это 8,8 млн человек. Это, действительно, очень серьезные цифры, и я надеюсь, что они будут достигнуты", - уточнила она, добавив, что в правительстве видят "очень позитивную и благоприятную тенденцию" вовлечения людей в добровольческую деятельность.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.