Почти 39 млрд рублей направят в Коми на реализацию нацпроектов

СЫКТЫВКАР, 21 марта. /ТАСС/. Финансирование региональных программ в рамках национальных проектов составит в Республике Коми 38,8 млрд рублей за предстоящие шесть лет, регион участвует во всех 12 национальных проектах. Об этом сообщила в четверг на заседании регионального правительства министр экономики региона Марина Анисимова.

"Общий объем финансирования региональных программ в рамках общенациональных проектов составит в 2019-2024 годах 38,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 12,9 млрд, из регионального - 10,3 млрд, из внебюджетных источников - 15,5 млрд, муниципальных - 0,1 млрд", - сказала она.

По ее данным, всего в регионе утверждено 49 паспортов региональных проектов в рамках общенациональных проектов, по 37 из них заключены соглашения с федеральными органами власти, остальные согласовываются. В республике могут появиться и новые проекты. Так, уже сейчас поступают предложения от МВД по реализации проекта "Безопасные дороги", отметила Анисимова.

"В целом работа по привлечению федерального финансирования еще не завершена, республике предстоит пройти конкурсные процедуры по отдельным нацпроектам - "Культура", "Образование" и "Наука". В республиканском бюджете на реализацию проектов в 2019 году предусмотрено 5,830 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета", - сказала она.

Глава региона Сергей Гапликов, выступая на заседании, отметил, что в республике закреплена персональная ответственность заместителей председателей правительства за реализацию нацпроектов. "Отсидеться не удастся, роль и место каждого будут видны, от специалиста до главы республики", - указал он.

Здравоохранение

Замминистра здравоохранения региона Мария Совершаева сообщила, что общий объем финансирования здравоохранения в Республике Коми составит 9,844 млрд рублей до 2024 года. В 2019 году региону выделено из федерального бюджета 400 млн рублей.

"Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь проектов, республика участвует в семи из них. Заключены соглашения с Минздравом России о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Только в 2019 году - на сумму более 400 млн рублей, из них 16,2% уже законтрактованы", - сказала Совершаева.

В частности, в регионе утверждены паспорта региональных проектов по развитию первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения, обеспечению учреждений кадрами. В поликлиниках начали работу по тиражированию технологий "бережливого производства".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.