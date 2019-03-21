В Тамбовской области создадут МФЦ для решения проблем семей

ТАМБОВ, 21 марта. /ТАСС/. Многофункциональный центр (МФЦ) для оказания комплексной помощи семьям с детьми создадут в Тамбовской области до 2024 года благодаря реализации нацпроекта "Образование". Об этом в четверг сообщила начальник управления образования и науки региона Татьяна Котельникова на итоговой коллегии ведомства.

"Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" (входит в нацпроект "Образование" - прим. ТАСС) направлен на сокращение числа семей, которые сегодня находятся в социально тяжелом положении, испытывают трудности экономического или психолого-педагогического характера. В рамках этого проекта будет создана единая региональная служба оказания услуг родителям, центральным звеном которой станет многофункциональный центр, где семьи смогут получить комплексную помощь по любым вопросам. При этом в муниципалитетах также мы создадим сеть базовых площадок для оказания услуг родителям", - сказала Котельникова.

Она уточнила, что проектом также предусмотрено разработка специального интернет-портала, который станет ресурсом для психолого-педагогической и методической поддержки родителей с детьми, в том числе с трудными подростками.

По данным управления образования, в минувшем году в регионе увеличился рост подростковой преступности с 2,4% до 3,6%. Наибольший рост отмечается в Тамбове, Мичуринске, Уварово, Кирсанове, Мичуринском районе, на школьном профилактическом учете состоят более 900 детей. "Этим детям и подросткам будет уделено особое внимание, мы должны выяснить причины, толкнувшие ребенка на совершение противоправного поступка, вовлечь таких детей в социально полезную деятельность, например, участие в добровольческом движении и волонтерстве, в Российском движении школьников, Юнармии", - сказала Котельникова.

Как уточнили ТАСС в управлении соцзащиты Тамбовской области, в регионе сегодня проживают более 8,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 29 тыс. детей. "Это самые незащищенные категории населения. Очевидно, что именно они могут стать основным ядром "родительского" МФЦ", - сказали в ведомстве.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.