Кабмин направил почти 5 млрд рублей на проекты по созданию комфортной городской среды

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами РФ почти 5 млрд рублей на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение 4,98 млрд рублей между 46 субъектами федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения конкурса. Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно подписанному распоряжению, субъекты РФ получат от 40 млн рублей до 289 млн рублей. Самый крупный бюджетный трансфер в размере 289 млн рублей получит Самарская область. По 40 млн рублей будет направлено в Республику Калмыкия, Белгородскую, Калужскую и Томскую области. Республика Башкортостан получит финансирование на проекты по созданию комфортной городской среды в размере 245 млн рублей, Московская область - 248 млн рублей, Ростовская - 253 млн рублей, Ивановская - 274 млн рублей, Камчатскому и Ставропольскому краям предоставят 54 млн рублей, как и Бурятии и Карелии. По 60 млн рублей выделено Адыгее, Татарстану, Забайкальскому краю, Кировской, Саратовской, Челябинской, Ярославской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

С 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

Отмечается, что федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей конкурса.