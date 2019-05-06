Кабмин утвердил правила субсидирования Центра мониторинга и управления сетями связи

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования и развитие информационной системы мониторинга и управления сетями связи. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, создание центра мониторинга направлено на реализацию мероприятий федерального проекта "Информационная структура" нацпроекта "Цифровая экономика". В частности, центру предстоит решить задачи по разработке программного обеспечения и оборудования для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбору информации о маршрутах трафика, управлению программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента интернета, а также по введению в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

Как отмечается в документе, предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) и центром в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов РФ.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.