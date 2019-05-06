Кабмин утвердил правила субсидирования "зеленых облигаций"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Об этом говорится в постановлении правительства от 30 апреля, опубликованном в понедельник.

Компании смогут получить субсидии на выплаты купона по "зеленым облигациям", выпущенным после 1 января 2019 года. Субсидии предоставляются по федеральному проекту "Внедрение наилучших доступных технологий" в рамках нацпроекта "Экология". Согласно правилам, субсидии могут получить только проекты, прошедшие предварительный отбор, который будет проводиться не чаще двух раз в год. Субсидии компаниям будут предоставлены в случае, если реализация инвестиционного проекта способствует поэтапному достижению технологических норм допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных веществ и веществ, обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами.

Общая стоимость выпуска облигаций не должна превышать 30 млрд рублей. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически понесенного расхода на выплату купона. В случае, если в рамках инвестиционного проекта приобретается российское промышленное оборудование - субсидируется 90% расходов компании на выплату купонного дохода.

У компании также не должно быть задолженностей по налогам и штрафам, она не должна находиться на этапе реорганизации или банкротства. Иностранные, а также российские компании, 50% долей которых владеют иностранные юрлица, размещенные на территории стран с льготным налоговым режимом или в офшорных зонах, не смогут получить субсидию.

Заявки на субсидию будет собирать Министерство промышленности и торговли, а отбор проектов вестись с помощью межведомственной комиссии, в которую входят представители Минпромторга, Минприроды, Минэнерго, а также Минстроя РФ.

Внедрение НДТ

Как ранее сообщал Минпромторг, 300 предприятий, наносящих наибольший урон экологии России, планируется модернизировать и перевести на принципы наилучших доступных технологий к концу 2029 года. Реализация программы перехода на НДТ начнется с 2019 года. Она решает задачи снижения негативного влияния промышленности на окружающую среду и масштабной модернизации производств в целом. До 2031 года проект охватит 7 тыс. предприятий, общий объем требуемых вложений составит порядка 8 трлн рублей.

Для предприятий - участников проекта внедрения НДТ предусмотрены меры господдержки - это льготы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, инвестиционные льготные кредиты, льготные кредиты и займы на приобретение оборудования. Также предусмотрено субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, ставки "купонного дохода" инвесторам по "зеленым облигациям", выпущенным в рамках реализации природоохранных проектов. Объем средств на субсидии по проекту НДТ планируется на уровне 0,3 млрд рублей в 2019 году, 3 млрд руб. в 2020 г. и 6 млрд рублей - в 2021 году.

Нацпроект "Экология"

Общий объем финансирования нацпроекта "Экология" на 2019-2024 годы составит около 4 трлн рублей, из них 3 трлн рублей - внебюджетные источники. Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов по таким направления, как экология воздуха и воды, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия. Новый, 11-й проект, касается внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).

Как ранее сообщал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в рамках проекта НДТ планируется добиться того, чтобы добывающим компаниям было выгодно использовать для очистки воздуха, сброса стоков именно российские технологии. В течение 6 лет проект будет развиваться так, чтобы максимальное количество предприятий могло в этом поучаствовать.