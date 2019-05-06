В Ростовской области создадут 10 центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Десять центров амбулаторной онкологической помощи появится в Ростовской области в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщил в понедельник в эфире телеканала "Дон 24" губернатор региона Василий Голубев.

"Что касается "Здравоохранения" - это закупка мобильных медицинских комплексов, которые будут работать во всех муниципальных образованиях области, переоснащение регионального сосудистого центра и онкодиспансера, организация центров амбулаторной онкологической помощи - таких центров в Ростовской области будет 10, замена устаревших фельдшерско-акушерских пунктов", - сказал Голубев, отвечая на вопрос о планах по реализации нацпроекта в 2019 году.

Как сообщалось ранее, в этом году на переоснащение онкологической службы в регионе направят 761,8 млн рублей. Всего на достижение задач по нацпроекту "Здравоохранение" в Ростовской области предусмотрено около 54 млрд рублей до 2024 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.