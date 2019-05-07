Более 20 очистных сооружений построят в Бурятии до 2024 года по нацпроекту

"Нацпроекты открыли перед нами новые возможности, в том числе и в сфере экологии. В рамках программы по сохранению Байкала (федеральный проект "Сохранение озера Байкал") у нас должно появиться 21 очистное сооружение. Еще год назад мы и не могли мечтать об этом, сейчас же уже определено финансирование, есть видение и понимание того, как и где они могут быть созданы. В целом на строительство и реконструкцию очистных сооружений на срок до 2024 года в регион будет направлено 8,6 млрд рублей", - сказал Цыденов.

Он отметил, что это очень важно для таких населенных пунктов, как Максимиха и Усть-Баргузин, которые находятся на самом берегу Байкала, но в которых очистных сооружений не было никогда. "Сегодня стоки в этих и десятке других городов и поселков откачиваются и вывозятся. Теперь же появилась возможность создать правильные условия, которые сделают проще и жизнь населения, и работу компаний и бизнеса, и, самое главное, минимизируют риск попадания этих стоков в наше море-озеро", - добавил глава республики.

Цыденов уточнил, что для проектирования и строительства каждого из 21 объекта необходимо полтора-два года. "На 2019-2020 годы республике на разработку проектно-сметной документации для новых очистных и реконструкцию действующих из республиканского бюджета выделяется 97 млн рублей", - рассказал глава региона. По его словам, до начала работы по строительству очистных сооружений необходимо скорректировать приказ №63 Минприроды России, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам.

Эти требования предлагается скорректировать в части качества очищенных вод. По мнению экспертов, соответствие установленным нормативам невозможно из-за отсутствия соответствующих технологий, а пересмотр предельно допустимых нормативов влияния на экосистему озера, напротив, положительно скажется на экологии Байкала, поскольку позволит начать строительство новых очистных сооружений или модернизацию существующих, большинство из которых работает по технологиям прошлого века.

Суть изменений приказа Минприроды, пояснил Цыденов, заключается в незначительной корректировке предельно допустимой концентрации в воде сульфатов и хлоридов - их содержание должно стать незначительно больше, что возможно с технологической точки зрения без ущерба для Байкала. При этом содержание в воде соединений фосфора, алюминия и ртути, наоборот, должно стать меньше, как и содержание элементов тяжелых металлов.