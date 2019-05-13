Пермский НОЦ будет разрабатывать технологии освоения труднодоступных природных ресурсов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) объединит ключевые научные и образовательные организации Пермского края для осуществления проектов в области рационального недропользования, среди которых, в частности, создание инновационного оборудования для разработки и эксплуатации месторождений, новых технологий освоения труднодоступных природных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" объединит ключевые научные и образовательные организации Пермского края - Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (Пермский ФИЦ УрО РАН), Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет. Интегратором сетевого взаимодействия участников станет Пермский ФИЦ УрО РАН", - говорится в сообщении.

Пермский НОЦ, как добавили в министерстве, будет вести работы по шести основным направлениям. В рамках направления "Минеральное сырье" будет вестись создание и отработка технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых, разработка и применение геомеханических моделей для обеспечения безопасной и эффективной добычи полезных ископаемых, развитие систем интеллектуального мониторинга районов добычи.

По направлению "Углеводороды" планируется создание новых технологий эффективного освоения ограниченных, труднодоступных и альтернативных природных ресурсов, создание технологии и оборудования ресурсного обеспечения освоения автономных месторождений, разработка нового оборудования для добычи нефти и газа в сложных горно-геологических условиях.

Представители НОЦ также будут заниматься созданием инновационного оборудования для разработки и эксплуатации месторождений, новых материалов и веществ, химических технологий, в том числе переработки полезных ископаемых. По направлению "Экология и безопасность" планируется создание природоподобных технологий освоения недр, переработки полезных ископаемых, сопутствующих технологий для ликвидации накопленного экологического ущерба.

Создание научно-образовательных центров

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому в 2019 году без проведения конкурсного отбора создаются НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменских областях.

Согласно нацпроекту "Наука", в течение ближайших шести лет в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных обеспечить научно-технологический прорыв страны. В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.