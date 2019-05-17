Минстрой отметил низкую активность уполномоченных банков при переходе на эскроу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Активность при переходе на проектное финансирование демонстрирует девятая часть банков, уполномоченных работать по эскроу. Об этом сообщил в пятницу глава Минстроя Владимир Якушев на конференции Сбербанка "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования".

"Из того списка, в котором на сегодня 63 банка, имеющих право заниматься проектным финансированием, мы наблюдаем активность у семи банков. Остальные наблюдают, что будет дальше происходить", - сказал Якушев.

По его словам, многие застройщики также демонстрируют невысокую активность, поскольку полагают, что не смогут получить проектное финансирование. Он призвал застройщиков, банки и региональные власти консолидировать усилия при переходе на эскроу. "Когда пойдет работа и будет увеличиваться число заявок, начнет формироваться практика. И тогда мы увидим, какие есть пробелы, какие изменения нужно внести, чтобы работа была более эффективной", - уточнил министр.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков.