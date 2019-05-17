Медведев заявил, что система домов престарелых в России деградировала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых в РФ, добавив, что система этих учреждений деградировала и в ней необходимо навести порядок.

"Нам нужно наводить порядок в домах-интернатах, в пансионатах для престарелых. Состояние многих из них просто неудовлетворительное. Очереди - также типичная проблема для таких учреждений. Нам нужно будет подготовить целую программу, каким образом эту сеть домов для престарелых восстанавливать заново, потому что эта система у нас в значительной степени за последние годы деградировала", - сказал он на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение".

Медведев напомнил, что правительство намерено софинансировать региональные программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий в сфере соцобслуживания. "В рамках проекта "Старшее поколение" за шесть лет будет введено около 100 жилых зданий более чем на 11 тыс. мест. Надеюсь, что мы сможем не только ликвидировать очередь [в домах престарелых], но и переселить пожилых людей из старых помещений в современные", - добавил он.

Говоря о возможности продолжения работы для пожилых людей после выхода на пенсию, Медведев призвал развивать переобучающие программы, которые позволят престарелым людям "освоить действительно востребованные, актуальные специальности".

Премьер напомнил, что в мире существует практика расчета индекса активного долголетия, который учитывает разные факторы, условия, которые создаются для пожилых людей. "Нам нужно также разработать методику расчета подобного индекса, гармонизируя ее с требованиями, которые существуют в рамках ООН, и попробовать применить ее на практике, чтобы понять, что еще можно было бы сделать, над чем еще работать", - резюмировал глава кабмина РФ.