Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первичная медико-санитарная помощь, включающая комплекс непрерывных профилактических и лечебных мер, в РФ составляет более половины всего объема медицинской помощи. Об этом говорится в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, представленном на сессии "Первичная медико-санитарная помощь в контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения и целей в области устойчивого развития" на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В тексте доклада уточняется, что первичная медико-санитарная помощь в современном мире представляет собой комплекс профилактических и лечебных мер с применением современных цифровых и диагностических технологий. Базируется этот комплекс мер на "на информировании каждого человека о правилах здорового образа жизни и первых признаках функциональных нарушений, а также на направленном формировании мотивации к сохранению своего здоровья".

"В России более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена", - говорится в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Скворцова также напомнила, что с 2019 года в РФ вступил в силу новый порядок профосмотров и диспансеризации. Согласно новому порядку, каждый россиянин в возрасте от 18 лет может ежегодно пройти бесплатный профилактический осмотр. Россияне в возрасте от 12 до 40 могут пройти полное комплексное обследование в рамках диспансеризации раз в три года.

"Важно отметить, что диспансеризация включает наиболее эффективные онкоскрининги на семь наиболее распространенных локализаций онкологических заболеваний. С 2020 года подключается дополнительное обследование граждан старших возрастных групп, направленное на выявление возраст-ассоциированных патологических состояний (гериатрических синдромов)", - уточняется в докладе главы Минздрава России.

Увеличение охвата

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется, что не менее 70% граждан будут охвачены ежегодными профилактическими осмотрами к 2024 году. "Наша цель - обеспечить постоянным наблюдением не менее 70% пациентов с хроническими заболеваниями, а в старших возрастных группах - не менее 90%", - уточняется в докладе министра.

Кроме того, как ранее сообщала глава Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха в реализации других федеральных проектов, входящих в национальный проект "Здравоохранение".

Выступая на сессии министр также напомнила, что для обеспечения широкого охвата профилактическими мероприятиями в национальные проекты развития России, реализуемые с 2019 года, включены меры по расширению ресурсного обеспечения первичного звена здравоохранения.

"Это касается достраивания сети амбулаторных медицинских организаций первичного звена в сельской местности - на основе единой для страны геоинформационной электронной системы территориального планирования", - уточняется в докладе Скворцовой.

Для обеспечения максимальной комфортности медицинской помощи для каждого человека Минздрав России реализует проект по внедрению бережливых технологий в первичном звене, а на следующем этапе - и в стационарах. "Мы реализуем особую программу по внедрению lean-технологий в работу поликлиник, что позволяет сделать пребывание в поликлинике более комфортным, уйти от очередей и сократить время ожидания приема врача, развести потоки здоровых и больных пациентов", - говорится в тексте доклада. С начала реализации проекта по "бережливым поликлиникам" в 2017 году уже 2 тыс. поликлиник в 82 субъектах соответствуют этой модели.

Национальный проект "Здравоохранение"

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить ежегодные профилактические медосмотры. Охват ежегодными профосмотрами также влияет на показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и контроля за сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди основных задач нацпроекта также снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение "бережливых технологий", устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.