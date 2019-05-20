Медведев подписал поручения по улучшению условий для молодых ученых в России

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Российская наука нуждается в омоложении, для этого будет принят ряд мер поддержки молодых исследователей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Нам нужно омолодить российскую науку. В 2019 году доля исследователей [в возрасте] до 39 лет должна увеличиться до почти 44 с небольшим процентов, к 2024 году - больше половины [молодых ученых] должно быть", - сказал Медведев. По его словам, предлагается ряд мер, которые должны позволить молодым ученым решать проблемы с жильем, получать для институтов современное оборудование, участвовать в международных конференциях.

"Поручения по этому поводу я подписал, давайте обсудим все-таки, как в целом здесь идут дела", - сказал Медведев.

Он также напомнил, что правительство в этом месяце было принято решение правительства о грантовой поддержке специализированных учебно-научных центров при лучших университетах страны. "В 2019 году поддержку на 700 млн рублей получат четыре университета, в дальнейшем круг таких учебных заведений, которые получают гранты, должен быть расширен", - отметил премьер-министр.

По его словам, нужно также обеспечить условия для эффективной работы научных центров и лабораторий по всей стране, заинтересовать бизнес в финансировании исследований, обновить как минимум на 50% приборную базу научных организаций и создать научно-образовательные центры в регионах.

Нацпроект "Наука"

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Численность отечественных и зарубежных ученых, работающих в российских научных организациях и имеющих статьи в самых авторитетных научных журналах, должна достигнуть почти 31 тыс. человек (в 2018 году число таких ученых превысило 27 тыс.).

Кроме того, запланировано строительство и запуск установок класса "мегасайнс".

Всего в состав данного нацпроекта входят три федеральных проекта: "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок".