В больницах Севастополя началось внедрение электронных медицинских карт пациентов

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Больницы Севастополя начали тестирование электронных медицинских карт пациентов, которые позволят упростить передачу данных между врачами и повысить качество лечения, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

С 2014 года работа больниц и других учреждений сферы в городе перестраивается: внедряются современные технологии, создаются новые подразделения, планируется строительство онкоцентра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, привлекаются кадры.

"20 мая Медицинский информационно-аналитический центр приступил к тестированию функционала медицинской информационной системы - "Один пациент - одна карта". Уже с этой недели начинается обучение врачей медицинских организаций по работе с новым функционалом. После обучения врачей единая электронная карта пациента заработает во всех медицинских организациях города. В перспективе к единой системе планируется подключить и частные клиники, оказывающие услуги пациентам по ОМС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переход на электронные медкарты - это один из элементов реорганизации севастопольской системы здравоохранения. Преимущество такого формата в том, что электронная база позволит объединить информацию о состоянии здоровья пациента, тем самым повысив качество оказания медицинской помощи. Врачи смогут оперативно получать полную информацию о том, где и как пациент проходил лечение, какие препараты назначали другие врачи. Однако данные о наличии у больного ВИЧ, туберкулеза или психиатрического заболевания по-прежнему будут доступны только медикам профильных организаций.

Развитие сферы здравоохранения в Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая будет действовать до 2022 года, а также соглашениями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, в городе стоит задача модернизации системы здравоохранения: планируется внедрить электронные базы и документооборот для различных направлений работы - например, регистра медицинских работников и паспортов медицинских учреждений Севастополя, телемониторинга для дистанционной оценки состояния пациентов и консультаций, "личных кабинетов" пациентов. Предполагается централизация специализированных видов медицинской помощи и создание соответствующих центров, ряд других мер.