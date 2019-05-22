Создаваемый в Самаре научный центр будет специализироваться на космосе и медицине

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Самарский научно-образовательный центр (НОЦ), который откроется в регионе по нацпроекту "Наука", будет специализироваться на автомобилестроении, авиации, космосе и медицине. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Самарской области.

Региональный НОЦ, как сообщил ранее губернатор Дмитрий Азаров, откроется к 1 июля и будет профинансирован из областного бюджета.

"Ядром самарского НОЦ станет реализация крупных совместных инновационных разработок в авиационно-космической, газотранспортной, автомобилестроительной и биомедицинской отраслях", - цитирует пресс-служба председателя правительства региона Александра Фетисова.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.