Центр обработки и хранения данных будет построен на территории Иннополиса в Татарстане

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 23 мая. /ТАСС/. Центр обработки и хранения данных будет построен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" в Республике Татарстан, в реализации проекта примет участие концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома"). Меморандум о сотрудничестве подписан в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе, передает корреспондент ТАСС.

"Для строительства Центра обработки и хранения данных в Республике Татарстан ОЭЗ "Иннополис" предоставит свои площади, квалифицированные кадры и необходимую инженерную инфраструктуру для успешной реализации проекта. "Росэнергоатом", как крупнейшее предприятие электроэнергетической отрасли России, обладающее большим опытом строительства и организации эксплуатации центров обработки и хранения данных, и технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк, являющийся успешным примером реализации услуг центра обработки данных и обслуживания IT-инфраструктуры в Республике Татарстан, <...> выступят партнерами проекта", - сообщили журналистам в пресс-службе ОЭЗ "Иннополис".

Как пояснил ТАСС заместитель гендиректора ОЭЗ "Иннополис" по развитию и взаимодействию с резидентами Вадим Галеев, в ближайшее время стороны планируют определиться с моделью проекта, до конца июня будет предоставлена информация о конкретном месте размещения центра на территории ОЭЗ. Благодаря новому центру будут созданы рабочие места для выпускников Университета Иннополис и населения города, отметили в пресс-службе.

Иннополис - город в России, расположенный в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана ОЭЗ. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения ИТ-компаний.

Создание цифровой инфраструктуры является одной из задач национальной программы "Цифровая экономика РФ", которая рассчитана на срок до 2024 года включительно и представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года президента России Владимира Путина. Также она включает проекты по нормативному регулированию цифровой среды, кадрам для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровым технологиям и цифровому госуправлению. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Четвертая конференция "Цифровая индустрия промышленной России", посвященная развитию "сквозных" технологий в РФ, проходит в Иннополисе с 22 по 24 мая. В конференции принимают участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров.