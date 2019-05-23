В России появилась ассоциация развития местного самоуправления

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Национальная ассоциация развития местного самоуправления создана в России, организация завершила процедуру регистрации 23 мая. Она будет помогать муниципалитетам страны в реализации национальных проектов, сообщил в четверг журналистам председатель правления Ассоциации Иван Цецерский.

"Ассоциация - вновь созданная организация, она сегодня зарегистрирована, получила официальную регистрацию в органах юстиции Москвы. Требуется, чтобы с понедельника, максимум со вторника я приступил к работе по подбору кадров в ассоциацию, по выработке стратегии, которая поставлена", - сказал Цецерский на пресс-конференции после того, как на внеочередной сессии объявил об уходе с должности главы города Пскова.

Он также добавил, что ассоциация будет "выполнять функции взаимодействия всех муниципальных образований". "Она будет выполнять функции соединения всех ресурсов общественных организаций, которые стали учредителями, в единый блок для того, чтобы четко реализовать 12 национальных проектов, помочь в совершенствовании правового законодательства, защиты прав местного самоуправления. Это возможность поддержать людей в плане обучения сотрудников основам муниципальной деятельности. Там, где будут конфликтные вопросы, связанные во взаимодействии местных органов власти с органами региональной власти, - найти компромисс", - пояснил Цецерский.

Он также добавил, что ассоциация будет взаимодействовать с федеральными органами власти. "Уже установлено четкое взаимодействие и с Советом Федерации, взаимодействие будет с правительством РФ, с администрацией президента РФ", - заключил Цецерский.