Мединский: почти 20 млн зрителей посетили модернизированные в малых городах кинозалы

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Почти 20 млн человек посетили 789 кинозалов с момента их открытия в малых и средних городах России после модернизации по программе кинофикации. Об этом в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре, который проходит в Новосибирске.

"Продолжается проект кинофикации малых и средних городов России, проведен конкурс на переоснащение кинозалов и оснащение новых кинозалов. Это продолжение той программы кинофикации, которая хорошо зарекомендовала себя за последние годы. Я напомню, она была инициирована Министерством культуры. На сегодняшний день открыто 789 современных кинозалов, которые посетили почти 20 млн человек", - сказал Мединский.

По его словам, есть регионы, где отмечается низкая посещаемость кинозалов.

"Кинозалы в Астраханской области - их там мало, два работают, два делают вид, что работают. Самые низкие показатели [по посещаемости кинозалов] - Северная Осетия и Чеченская Республика. Еще 13 регионов, где крайне низкая посещаемость как минимум в половине кинозалов - Забайкальский край, Адыгея, Дагестан, Ульяновская область, Томская область, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Тульская области. Прошу с ситуацией этой перечисленным регионам разобраться, в чем причина, поменять модель управления", - сказал министр, подчеркнув, что регионы должны ответственно проработать вопрос, а не "для галочки".

Мединский отметил, что, если низкая посещаемость объясняется удаленностью, неудобством расположения или отсутствием интернета, то такие кинотеатры не нужно открывать.

Ранее сообщалось что до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура", разработанного в соответствии с майским указом президента, планируется обновить еще 1,2 тыс. кинозалов по всей стране. На реализацию этого нацпроекта в течение 2019-2024 годов планируется направить более 100 млрд рублей. Одна из главных его целей - повышение доступности культуры, которая должна доходить не только до крупных российских городов, но и до самых отдаленных сел.