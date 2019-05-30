Более 20 ФАП введут в эксплуатацию в Карелии в 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 мая. /ТАСС/. Более 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) будут построены в 2019 году в Карелии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и подготовки к 100-летию республики Карелия, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Всего в этом году в населенных пунктах Карелии открываются более 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. На их установку направят 89 млн рублей. Самое большое число ФАП появится в Пряжинском районе - сегодня новый ФАП открылся в Верхних Важинах", - сказали в пресс-службе.

В фельдшерско-акушерских пунктах есть все необходимое оборудование для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. ФАП оснащен мини-лабораторией, электрокардиографом, дефибриллятором, холодильниками для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, пеленальным столиком.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.