Глава комитета СФ предложил обсудить доступ регоператоров по вывозу ТКО к личным данным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров предложил обсудить с представителями прокуратур регионов доступ региональных операторов по обращению с ТКО к персональным данным.

"Отдельно тема персональных данных: с одной стороны, базы персональных данных регоператорам, безусловно, нужны, но в какой форме - надо обсуждать, чтобы не нарушать права граждан на защиту персональных данных, поэтому вместе с законодателями, органами прокуратуры надо подумать о решении", - сказал он на совещании на тему состояния законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных свалок.

Целевые показатели реформы обращения с мусором в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.