Перспективы цифровых технологий в рамках нацпроекта "Образование" обсудят на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Перспективы цифровых технологий в рамках национального проекта "Образование" обсудят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник".

"8 июня в 11 часов в павильоне G участники форума обсудят перспективы использования цифровых решений в рамках национального проекта "Образование", - уточнили в пресс-службе. По данным корпорации, к участию в мероприятии приглашены представители российского EdTech и органов управления образованием.

Кроме того, 7 июня в Конгресс-центре пройдет сессия "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия", где эксперты, представители властей и предпринимательского сообщества обсудят основные тенденции развития образовательной сферы в России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.