Предприятия России смогут обеспечить до 75% спроса на технику по нацпроектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. Российские предприятия смогут охватить около 75% от общего объема спроса на продукцию для закупок в рамках реализации национальных проектов и государственных программ. Об этом сообщил ТАСС в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий рабочую группу "Промышленность" Госсовета РФ.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило в мае перечень номенклатурных позиций продукции российских предприятий для закупок в рамках реализации национальных проектов и государственных программ. Совокупный объем спроса на технику составляет около 6,2 трлн рублей, при этом количество номенклатурных позиций по спросу выросло почти до 6 тыс.

"По информации аналитической группы, работающей в рамках подгруппы госсовета "Промышленность", в разрезе номенклатурных позиций по деньгам российские предприятия могут охватить приблизительно 54% спроса. А в количественном выражении процент существенно выше - 70-75%", - сказал Дюмин.

Как отметил собеседник агентства, среди позиций выделяются сложные технические изделия с высокой добавленной стоимостью и глубокой степенью обработки. При этом формирование портфеля номенклатурных позиций продукции для закупок по национальным проектам продолжится. Для вовлечения российских предприятий в государственные закупки, как отметил глава Тульской области, активно формируются оцифрованные пакеты предложений отечественной продукции, для оказания информационной поддержки российским производителям создаются координационные центры. Также ведется постоянный диалог с представителями промышленности в регионах в рамках рабочих подгрупп.

"Успешная реализация нацпроектов возможна только при активном включении отечественных предприятий. Эту стратегию мы и выполняем в рамках рабочей группы. Сбор предложений по правовой и организационной составляющей еще идет. Наша задача - не нарушая принципов свободной конкуренции, создать равные и честные условия проведения тендерных закупок для всех участников рынка", - добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.