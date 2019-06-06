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ПМЭФ-2019

Набиуллина назвала нацпроекты большим вызовом для государства

Глава ЦБ отметила, что их реализация потребует много времени
Глава Банка России Эльвира Набиуллина Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Реализация национальных проектов является большим вызовом для государства и может занять длительное время, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2019.

"Чего я опасаюсь, того что эти нацпроекты, даже при выстраивании эффективного менеджмента со стороны государства, - это большой вызов государству и привлечение частных инвестиций, все это потребует большого времени", - сказала она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ-2019
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