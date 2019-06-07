Главы российских регионов заявили, что переобучение предпенсионеров оказалось востребовано

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Программа переобучения граждан предпенсионного возраста на новые профессии успешно реализуется и востребована, как самими гражданами, так и работодателями, считают опрошенные ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернаторы российских регионов.

Переобучение возрастных граждан в России ведется по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", рассчитанного на 2019-2024 годы. Ожидается, что за это время профессиональное переобучение должны пройти не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста. Эта работа в регионах уже стартовала.

"Мы работаем с предприятиями, особенно крупными, где большое количество занятых - 3 тыс. и больше, для того, чтобы, если в предпенсионном или даже пенсионном возрасте человек вышел на пенсию, он получил возможность переобучиться. Эта работа ведется, сейчас много онлайн-курсов, они проходят в каждом районе и городе, при помощи этих инструментов можно бесплатно получать дополнительное образование и навыки", - сказал ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов.

Органы занятости Удмуртии заключили 34 госконтракта на организацию профессионального обучения 104 граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в центры занятости населения.

Какие профессии востребованы

Граждан предпенсионного возраста переобучают на наиболее востребованные в регионах специальности: бухучет и делопроизводство, управление персоналом, швейное производство, складской учет, кулинария, плотницкое дело, охрана и многие другие.

"Программа есть, заработала, у нас 300 человек обучаются, около 200 уже прошли обучение. Разные специальности - бухгалтер, водитель, воспитатель, медсестра, электрогазосварщик - то есть такие, востребованные профессии. Заработала программа, показала заинтересованность людей, люди пошли. И сами люди идут, и работодатели", - сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что всего до конца 2024 года в регионе по нацпроекту обучение пройдут более 2 тыс. человек. Занятия для них проводятся в Бурятском госуниверситете, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, в Байкальском базовом медицинском колледже, Политехническом техникуме, Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий, а также в Центре развития "Перспектива".

"Курсы обучения в зависимости от специальности длятся от 16 часов до трех месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, - более 13,5 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

В Рязанской области граждане предпенсионного возраста проходят переобучение по 23 образовательным программам в сфере бухгалтерского учета, экономики, налогообложения, проектного управления, кадрового делопроизводства, предпринимательской деятельности, компьютерных технологий и др.

"В настоящее время закончили обучение 102 гражданина предпенсионного возраста, работающих в различных организациях Рязанской области. Повысив квалификацию, люди сохранили свою занятость на прежнем месте работы. Неработающие граждане предпенсионного возраста в настоящее время продолжают обучение. Специалисты биржи труда для граждан пожилого возраста на базе Центра занятости населения заранее подбирают им перечень подходящих вакансий", - уточнил ТАСС губернатор региона Николай Любимов.

Компьютерная грамотность

Важной частью переобучения граждан предпенсионного возраста в условиях развивающейся цифровой экономики является повышение их компьютерной грамотности, отмечают главы регионов. Развитие навыков обращения с современной техникой - тоже входит в образовательные программы.

"У нас есть региональные программы по повышению компьютерной грамотности, они пользуются очень высоким спросом [у жителей Тверской области предпенсионного возраста]. Мы видим особый интерес в повышении компьютерной грамотности, потому что сегодня все современные производства обладают высоким технологичным оборудованием", - сказал ТАСС губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, по итогам 2018 года в области было создано более 2 тыс. рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. Порядка 20% из этих мест получили граждане предпенсионного возраста.

"Одно из направлений, которому нужно учить людей старшего поколения, - это компьютерная грамотность, цифровая экономика. Это задачи национального проекта", - сказал ТАСС губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В Кировской области обучение пенсионеров компьютерной грамотности организовано в рамках регионального проекта "Волонтеры информационного общества", занятия проходят на 33 образовательных площадках, в том числе на базе центров "Мои документы". По данным правительства Кировской области, за время работы проекта с 2013 года обучение компьютерной грамотности прошли более 122 тыс. жителей региона.

"Люди у нас теперь работать будут дольше, для этого они должны быть конкурентоспособны, мы делаем ставку на работающих людей предпенсионного возраста, чтобы дать им знания, которые позволят быть конкурентоспособными. Люди, которым сейчас 55-65 лет, начинали свою деятельность, когда не было высоких технологий, цифровой экономики. Задача, чтобы они освоили технологии, которые позволят им быть востребованными на рынке труда", - сказал ТАСС губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Обеспечение занятости

Губернаторы уверены, что переобучившиеся на новые профессии граждане предпенсионного возраста востребованы и будут востребованы на рынке труда. Работа по вопросу трудоустройства людей старшего поколения ведется в том числе и с работодателями.

"Основной заказчик - работодатель, вот с ним и нужно вести работу: кто более востребован, какие профессии нужны, сотрудников какого возраста и с каким жизненным опытом работодатель хотел бы видеть? Мы эту работу ведем, регулярно смотрим программы, которые есть у нас в области и в соседних областях. Только такая ежедневная работа позволит реализовать то, что нужно работодателю, за что он готов сегодня платить деньги", - отметил Васильев.

Программы переподготовки граждан предпенсионного возраста особо актуальны для регионов, испытывающих дефицит работников, особенно в условиях реализации национальных проектов, говорит губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Регион у нас удаленный, регион специфический, и сегодня для нас важен каждый человек, как трудовая единица, как участник общего экономического процесса, человек, вносящий свой вклад во внутренний региональный продукт. В рамках нацпроекта будет создано до 2000 новых рабочих мест, и мы сегодня уже думаем об обеспечении кадрами этих вакансий, привлечении из центра России и других регионов и эффективном использовании трудовых ресурсов, которые имеются в регионе. Задержать людей, заинтересовать людей и дать им возможность в том числе и через переобучение реализовывать себя в этих направлениях", - пояснил он ТАСС.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что граждане предпенсионного и пенсионного возрастов могут найти себя и в бизнесе. "У меня ориентир такой, в Ингушетии человек, который выходит на пенсию должен быть ориентирован на индивидуальное предпринимательство или малое и среднее предпринимательство (МСП). Нам необходимо переобучать пенсионеров, чтобы они больше занимались МСП. Поддержка от нас может быть инфраструктурная, у нас есть площадки со всей необходимой инфраструктурой, если открывать в городской среде какое-то предприятие", - уточнил он ТАСС.

Ранее сообщалось, что порядка 12 тыс. жителей РФ предпенсионного возраста приступили к профессиональному переобучению в рамках федерального проекта "Старшее поколение" (входит в нацпроект "Демография"). В интервью ТАСС на ПМЭФ министр труда и соцзащиты Максим Топилин уточнил, что работа по переподготовке граждан активно идет в Башкирии, Татарстане, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях. Плановые показатели, по словам министра, перевыполняют Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Пензенская область.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.