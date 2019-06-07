РАНХиГС представит доклад о реализации регионами нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ представит доклад о реализации национальных проектов в регионах на Гайдаровском форуме зимой 2020 года. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Мау, выступая в пятницу на ПМЭФ.

"Мы приняли решение о том, что мы подготовим специальный доклад о реализации национальных проектов в регионах, в котором представим аналитику по всем регионам, и представим его на Гайдаровском форуме", - сказал Мау.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В 2019 году форум проходил 15-17 января.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.