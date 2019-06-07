К 2021 году все медучреждения Хабаровского края обеспечат высокоскоростным интернетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Все медицинские учреждения Хабаровского края будут обеспечены высокоскоростным интернетом к 2021 году, что, в частности, будет способствовать развитию телемедицинских технологий. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Фургал на Петербургском международном экономическом форуме.

"Заключены договоры, тянут сейчас оптоволокно с севера и с юга. И как только мы в 2020 году оптоволокно замкнем, то каждый медицинский пункт в 2021 году будет иметь высокоскоростной интернет", - сказал Фургал.

Он отметил, что это важно для молодых специалистов, которым необходима консультация в лечении пациента с более опытными коллегами.

В Хабаровском крае в 2019 году на развитие цифровой медицины направят около 130 млн рублей. Средства, предусмотренные национальным проектом "Здравоохранение", пойдут на закупку компьютерного и сетевого оборудования для более чем 60 медучреждений региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.