Дальневосточный техфонд будет участвовать во внедрении проекта "Умный город" в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) предоставит средства на внедрение системы "Умный город" в Якутске, а также поможет привлечь к реализации проекта российских и международных специалистов. Соответствующее соглашение фонд подписал с правительством республики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дальневосточный фонд высоких технологий подписал соглашение с правительством Республики Саха (Якутия) о совместной реализации комплексной программы "Умный Город" в Якутии. По предварительным договоренностям, ДФВТ предоставит средства на внедрение системы "Умный город" в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний - как российских, так и международных", - говорится в сообщении ДФВТ.

В рамках программы "Умный город" в Якутске планируется интегрировать более 100 различных сервисов в единую систему, которая объединит энергоэффективные технологии, цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг ЖКХ. Предполагается также запустить городскую платформу, которая позволит собирать отзывы жителей Якутска и обсуждать вопросы развития города.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.