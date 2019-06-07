Турчак: парламенту предстоит принять около 70 законопроектов по цифровой экономике

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские парламентарии на сегодняшний день должны принять порядка 70 законопроектов в области развития цифровой экономики, сообщил вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу на панельной дискуссии "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Самая главная проблема, которую мы видим как законодатели, - отсутствие зачастую четко сформулированной законодательной базы, мы здесь в начале пути. На сегодняшний день порядка 70 законопроектов мы должны принять, из которых чуть более десятка находятся в высокой степени готовности, на выходе из правительства", - пояснил Турчак.

Он добавил, что первый пакет документов, который включает законопроекты об универсальной электронной подписи с криптографической защитой информации, цифровом профиле россиян, электронных трудовых книжках, в ближайшее время будет внесен в Госдуму. При этом вице-спикер Совфеда уточнил, что и в данном случае законодатели сталкиваются с определенными трудностями.

"Есть позиция правительства, есть позиция бизнеса, нам необходимо эти позиции сближать", - подчеркнул Турчак.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.