Строительство онкоцентра в Саратовской области по нацпроекту начнется в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Онкологический центр в рамках национального проекта "Здравоохранение" начнут строить в Саратовской области в августе, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Стоимость [онкоцентра] при современном оснащении [составляет] где-то 7 млрд рублей, ... сегодня мы завершили, практически, проектные работы, сегодня проводим экспертизу проекта. <...> Я думаю, что мы приступим где-то в августе месяце уже к строительству", - сказал Радаев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.