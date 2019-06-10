Росстат подсчитает среднее количество видов занятий в кружках, которые посещает ребенок

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Росстату рассчитать среднее количество видов занятий в кружках, которое посетит один ребенок от 5 до 18 лет в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Это необходимо для получения достоверных данных о проценте детей, которые будут охвачены дополнительным образованием к 2021 году.

"Росстату обеспечить расчет среднего количества видов занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним ребенком в возрасте от 5 до 18 лет, имея в виду исключение двойного счета, на 2019 - 2021 годы в целях достоверного расчета показателя "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" и представление соответствующей статистической информации в Мипросвещения России", - сказали в пресс-службе кабмина.

Согласно нацпроекту "Образование" к 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, должна составить 76%, к 2024 году - 80%.