В Новгородской области решили проблему начисления двойных платежей за вывоз ТКО

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В марте 2019 года новгородские власти выявили 30 случаев начисления двойных платежей за вывоз ТКО с 2018 года, по всем фактам управляющим компаниям тогда были выданы предписания по устранению нарушений.

"Решили эту проблему. Решили ее путем деятельности наших надзорных органов, речь идет о прокуратуре и жилищной инспекции. Если управляющая организация не исправляла, обращались в суд для понуждения и путем принятия судебного решения заставляли управляющие организации делать перерасчет платы, возвращать людям деньги", - сказала министр, добавив, что считает маловероятным повторение таких ситуаций.

"Сейчас такие ситуации не могут повторяться, потому что уже есть практика, смыла нет делать то, на что было получено предписание, поэтому сейчас - нет", - заверила Николаева.

Начисление двойных платежей за вывоз ТКО были выявлены в ряде регионов страны. Об этом ранее сообщал координатор проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Проблема возникала после того, как с 1 января плату за вывоз ТКО стали прописывать в отдельном платежном документе. В Новгородской области такая проблема появилась раньше, так как региональные операторы по обращению с отходами начали работать еще в 2018 году. Тогда в регионе определили трех региональных операторов, их деятельность распределена на четыре зоны. По сообщению регионального комитета, в Новгородской области сформирован один из самых низких тарифов на вывоз ТКО в субъектах страны - от 266 до 392 рублей за кубометр.

Реформа обращения с отходами стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года. В начале 2019 года в нее вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть регионов должны внедрить новую систему по итогам первого квартала 2019 года, семь - к началу 2020 года.