Силуанов заявил об увеличении темпов реализации нацпроектов

ТАСС, 14 июня. Темпы реализации нацпроектов увеличиваются, и пока нет речи о неэффективных тратах. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы пока не говорим о неэффективных тратах нацпроектов. Мы говорим о том, что пока национальные проекты еще не так быстро разворачиваются. В целом темпы (реализации нацпроектов. - прим. ТАСС) нагоняются, темпы по финансированию нагоняются", - сказал Силуанов, комментируя поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проанализировать расходование средств на нацпроекты.

Он подчеркнул, что губернаторам следует скорее принимать региональные проекты и программы, заключать соглашения с исполнителями региональных проектов и более тесно работать с органами местного самоуправления.

"Это процедурные вопросы, потому что для того, чтобы приступить к финансированию, необходимо провести конкурсы, подготовить документацию, заключить соглашения. Все требует определенного времени, определения порядка финансирования", - отметил Силуанов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что реализация нацпроектов пошла бы быстрее, если бы подготовительный процесс активнее шел в прошлом году.

"Да, действительно мы могли бы сделать это быстрее, если бы начали, может быть, более активно решать эти вопросы еще в прошлом году. Но часть вопросов была решена, часть вопросов приходилось решать в этом году, поэтому мы нагоняем темпы финансирования национальных проектов", - резюмировал он.